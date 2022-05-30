О понятийном аппарате в военной сфере

Изображение: mil.ru В 1913 году в целях совершенствования системы централизованного управления военной организацией государства и экономикой страны при решении вопросов подготовки к вооружённой защите страны, Президентом России было принято решение о создании Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.