О понятийном аппарате в военной сфере

Изображение: mil.ru В 1913 году в целях совершенствования системы централизованного управления военной организацией государства и экономикой страны при решении вопросов подготовки к вооружённой защите страны, Президентом России было принято решение о создании Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.
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