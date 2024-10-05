Депутаты парламента Азербайджана просят МИД расторгнуть ряд соглашений с США

Global Look Press/Maksim Konstantinov Депутаты парламента Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и приостановить все проекты, которые реализуются под эгидой Агентства США по международному развитию (USAID).