Депутаты парламента Азербайджана просят МИД расторгнуть ряд соглашений с США

Global Look Press/Maksim Konstantinov Депутаты парламента Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и приостановить все проекты, которые реализуются под эгидой Агентства США по международному развитию (USAID).
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