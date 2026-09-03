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Происшествия

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В Тверской области сотрудники полиции приняли участие в мероприятии для подростков, посвященному Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Центре культуры и досуга Лихослальского муниципального округа состоялось комплексное мероприятие для подростков, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли участие полицейские.

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