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Царьград

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Песков назвал санкции против России незаконными накануне БРИКС

Песков назвал санкции против России незаконными накануне БРИКС

Дмитрий Песков заявил о незаконности санкций, ограничивающих международную торговлю с Россией, на брифинге перед саммитом БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

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