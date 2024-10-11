Путин заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений

РИА Новости/Cергей Бобылев Президент России Владимир Путин заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных необратимых изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты.
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