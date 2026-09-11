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На Ямале пешеход пострадал при ДТП на автодороге Сургут — Салехард

На Ямале пешеход пострадал при ДТП на автодороге Сургут — Салехард

На Ямале пешеход угодил под колеса автомобиля на автодороге Сургут — Салехард, когда переходил трассу в неположенном месте.

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