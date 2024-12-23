Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Silver Kont

А прямо по кишинэу.... Промахнуться не страшно, больше европидарасов и блядей обосрутся, да и повод лишний продемонстрировать возможности "орешника", коль дядя вова так его пиарил.... И старая румынская проститутка сразу подаст в отставку, она на это не подписывалась...