Ижевские площадки концерна «Калашников» в срок отгрузил в войска БПЛА и управляемые боеприпасы

Производство данного вида вооружений на мощностях концерна выросло в 10 раз.Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» полностью и в срок отгрузил в войска беспилотники «Гранат-4» и управляемые боеприпасы «КУБ».
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