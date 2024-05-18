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Стратегический выбор подтвержден

Стратегический выбор подтвержден

Оценка завершившегося визита Владимира Путина в Китай выражается в максимально широком спектре мнений — от «никаких прорывов и ни о чем не договорились» до «впечатляющая демонстрация единства Москвы и Пекина в противостоянии Западу».

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