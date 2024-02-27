Рогов: ВСУ минируют территории к северу от села Работино, не исключен их отход

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к выведению войск из села Работино, об этом может говорить минирование территорий около населенного пункта.
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