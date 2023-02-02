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Кайри Ирвинг: «Сегодня мы были просто одной из тех команд, что попадаются на пути претендента на титул»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на разгромное поражение от «Селтикс» (96:139). «Совершенно очевидно, что «Селтикс» стремятся к победе в чемпионате и двигаются к своей цели по ходу регулярки, стараясь не тратить времени.

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