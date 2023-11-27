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«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после ничьей «Жироны» с «Атлетиком». «Барса» отстает на 4 очка

«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после ничьей «Жироны» с «Атлетиком». «Барса» отстает на 4 очка

Это произошло после ничьей «Жироны» и «Атлетика» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги. Теперь у «Жироны» и «Реала» по 35 очков, но «Мадрид» идет первым благодаря победе над соперником в очной встрече (3:0).

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