Киркоров сохранил ценник в 10 млн рублей за выступление и после своей "отмены" на ТВ

Вернувшийся на сцену певец не делает дисконтов и планирует большой гастрольный тур по России.Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что неприятности Филиппа Киркорова, вызванные скандальной "голой" вечеринкой у Насти Ивлеевой, не отразились на доходах исполнителя.