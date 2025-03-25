Российские вертолеты оказалось невозможно отремонтировать

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание двигателей и заменить ряд других деталей.
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