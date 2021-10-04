Почему Зюганова нужно выгнать из КПРФ, а партийцам сдать мандаты?

автор - КОРОТКО Товарищи, это уже невозможно терпеть дальше. Надо что-то делать. Не верите мне, послушайте последние выступления лидера общественного движения «За Новый Социализм» Николая Николаевича Платошкина и убедитесь, что, пока у руля КПРФ будет продолжать оставаться человек с именем Геннадий и с фамилией Зюганов, будущего у партии нет.