Почему Зюганова нужно выгнать из КПРФ, а партийцам сдать мандаты?

автор - КОРОТКО Товарищи, это уже невозможно терпеть дальше. Надо что-то делать. Не верите мне, послушайте последние выступления лидера общественного движения «За Новый Социализм» Николая Николаевича Платошкина и убедитесь, что, пока у руля КПРФ будет продолжать оставаться человек с именем Геннадий и с фамилией Зюганов, будущего у партии нет.
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