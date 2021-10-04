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Почему Зюганова нужно выгнать из КПРФ, а партийцам сдать мандаты?

Почему Зюганова нужно выгнать из КПРФ, а партийцам сдать мандаты?

автор - КОРОТКО Товарищи, это уже невозможно терпеть дальше. Надо что-то делать. Не верите мне, послушайте последние выступления лидера общественного движения «За Новый Социализм» Николая Николаевича Платошкина и убедитесь, что, пока у руля КПРФ будет продолжать оставаться человек с именем Геннадий и с фамилией Зюганов, будущего у партии нет.

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Sobering
Как КПРФ, так и "За новый социализм" прекрасно спелись как с Навальным, так и с США. Не понимать этого могут только недалёкие умом люди.
Uri Strukow
Всем партиям надо уйти, кроме ОПГ ЕР. Пусть едирасты останутся один на один против народа. Что касается лидеров, то мое мнение- обсуждать и решать могут только члены партии. Это касается всех партий.
alik3456
Правильно! Надо поставить настоящих бандитов! Не чего прятаться , пора выходить из тени.
Зенон Корейво
Зюганов пристроился к кормушке и не думает от нее отрываться. Зачем ему ему власть? Он из той кагорты, которая ее добровольно и безвольно без борьбы уступила. Позор КПРФ!
Владимир Eвтушенко
Позор таким шлюхам обоего пола. Как вы, поганки ЕРовские усердно очко лижете богачам.Иудей, какое тебе дело до России?
Елена Филиппова
Оказывается,есть ещё больные на всю
Владимир Eвтушенко
И вы одно из них, существ подлых, продажных, гнилых геббельсят.
Михаил Абросимов
Бессмысленная дерготня.. очередная попытка полить труп дезодорантом, чтоб не так вонял..
i_aleksandra Б
Какой идиот написал эту глупую статью? Конечно, поклонник единоросов. Зюганов-это один из немногих образованный, умнейший политик и экономист. Почитал бы о нём хоть чуть-чуть и не писал бы ересь. Противно читать.
Сергей Полосов
зюгандон ЭКОНОМИСТ? Ты чё, вообще на всю голову ебанутый?
Валерий Пашнин
Повторю для тех кто не понял или специально самообманывается. За КПРФ проголосовали те кто поверил в обман об отмене коммунистами пенсионной реформы. Второй обман идет от Платошкина Н.Н., который обещал, и сейчас придерживается этой линии, что будет "строить новый социализм". Поэтому сейчас его жена Анжелика, которую выбрали в состав Госдумы, будет, как она сказала в интервью, добиваться снятия с мужа судимости. Но знайте, Платошкин Н.Н., который выступает за отстранение Зюганова Г.А. от руководства КПРФ, такой же фантазер и обманщик, как и Зюганов Г. А. Пускай "дерутся" они между собой. НАШ НАРОД уже давно их раскусил, это показало и последнее голосование в Госдуму. Мы будем продолжать бороться с нашими врагами, о которых говорил наш Президент Путин В.В.
Людмила Аксенова (Жерздева)
Враг, о котором говорил президент-это бедность народа. А кто сделал народ бедным-не сказал...
Александр Смолин
Вспомните восьмидесятые, вспомните девяностые, коммунисты тут конечно ни причем, там же Путин уже свои сети раскидывали. Вспомните карточки при рыжкове, опять Путин и единая Россия. После смерти Брежнева всем захотелось импортных шмоток, мебели и ТД, а на своё производство наплевать
alfons kucubai
Народ делает бедным отсутствие четкой идеологии и жесткой трудовой дисциплины ( с явно прослеживающим энтузиазмом).
Владимир Eвтушенко
Гнида, бОльших вралей и фантазёров, чем твоя ЕР, в РФ не найти. ВАШ НАРОД \т о кто? Лакеи власти и олигархов, полгань типа ланской, гусены и самойлова -натесова. А враги ваши кто? Те, кому дорога память о СССР? И как будете бороться* Расстрелами, ссылками*?
Румина Мавлеева (Саитова)
За весь народ не ручайся.. Понимаем мы тоже прекрасно, куда нас ЕР приведет..Лучше про голосование молчите..ведь очень многие знают какие были (честные) выборы.
Румина Мавлеева (Саитова)
Разве вы не замечаете .Как тихо хотят передать гос.власть в монархию.Может я конечно ошибаюсь.
Людмила Аксенова (Жерздева)
Путин в 80-е и 90-е был в других местах. А вот сейчас если бы не Китай, то было бы похлеще чем в 80-е и 90-е... А настоящие импортные шмотки, мебель и ТД сейчас тоже не доступны, у них цена заоблачная для большинства...
Людмила Аксенова (Жерздева)
Идеология налицо...Мишустин сказал, что бороться с бедностью надо путем самозанятости, т.е. обеспечивать свое существование и уплата налогов, ФСЁ...
Tatyana
При Сталине было идеологии - хоть попой ешь, и жесткая трудовая дисциплина. А люди жили бедно - мягко сказано. На фотографии тех лет смотреть больно.
Tatyana
куда приведет? До коммунизма точно не доведет. Вы вспомните как следует, как Вы жили на 1 января 2000 года. и сравните со своим уровнем жизни сейчас. Вот Вам путь и будет обозначен.
Tatyana
А чем Вас не устраивает режим самозанятости? А, догадываюсь - нужно взять на себя ответственность за свою жизнь)))
Елена Филиппова
всю голову индивидуумы, которые всерьез верят в то, что компартия проигрывает выборы из-за одного Зюганова. Это прям как "великие укры" верят, что стоит им вернуть Крым и разрушить мост, так сразу будет всем счастье, много сала и варэников з вишнею. Компартия проигрывает потому, что время ее ушло, реально достичь всеобщего благоденствия у нее нет ресурсов, одни призывы и лозунги. По сути коммунисты призывают к революции, а это значит - нестабильность в экономике и обществе, противостояние, грозящее перерасти в гражданскую войну. Ну, и кому это надо?
Walery
Отчасти Вы правы! В 1917 году Революции способствовала антинародная война. Как до этого тоже война 1904 - 05 годов, но тогда революцию задавили. К сведению, после Первой мировой и в самой Германии была очень даже революционная ситуация, которая правда ограничилась только устранением кайзера (аналога русского царя). Очевидно поэтому Ленин так понадеялся на Мировую революцию. Но, никуда не денетесь, Коммунизму быть! Это закон диалектики, но будет это уже в самом конце НТР (Научно-Технической Революции)..
Людмила Аксенова (Жерздева)
А зачем КПРФ складывать мандаты??? Им оказала доверие определенная часть народа, зачем же так глупо и амбициозно пренебрегать доверием народа??? Пусть лучше покажут результат доверия с другими партиями в принятии законов...
Александр Трофимов
Платошкина, как и Зюганова нужно гнать из рядов коммунистов. Они оба извращают коммунизм, превращая его в оппортунизм
Владимир Eвтушенко
Дурак ты малолетний, всё течёт, всё изменяется, изменяются и установки коммунистов.
Алексей Смирнов
Зюганову давно пора было уйти с поста главы партии, ещё после 1996 года. А если вы хотите это сделать сейчас. то вступайте в партию и голосуйте против Зюганова, как руководителя.
Tatyana
Что изменится? там другие - ничем не лучше. разве что наглее.
Алексей Смирнов
Люди разные.
Владимир Ушкал
Их надо гнать ещё с 1954 года , ведь они не знают, что такое коммунизм! Они думают, что трепаться -это постройка нового мира.
Владимир Eвтушенко
А не тебе, лакею олигархов, которому плюсует лишь одно смердящее говно под кличкой кузин, судить о коммунистах.
Сергей Полосов
Вообще-то мы об этом говорили буквально сегодня: Кто там из классиков теории научного коммунизма утверждал, что крестьянство с его мелкобуржуазной сущностью НЕ строитель "нового будущего"? А что такое зюгандон? "Родился в семье учителей центрально-российской деревеньки". То есть: ДЕРЕВЕНСКИЙ, НО НЕ КРЕСТЬЯНИН, типо интеллигент, но вне интеллигентской среды... ...а это что значит? ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ЛЮМПЕН. тот самый люмпен, по которым еще Картавый сифилитик "прохаживался" (читайте!). По аналогии - Шариков. ЛЮМПЕН возглавляющий пролетарскую (классовую!) политическую партию? И, типо, классовая (пролетарская) партия возглавляемая люмпеном? Ну о чем можно говорить???
Людмила Аксенова (Жерздева)
Виктор Василенко
у кремля теперь одна задача - добить КПРФ и обезглавить , уймитесь , негодяи !!!
Александр Смолин
Товарищч Плюшкин, ой извините платошкин размечтался что с приходом его в блок КПРФ весь народ кинется голосовать за него, второй саакашвили, народ помнит восьмидесятые и девяностые и не спешить к карточному коммунизму
Ирина
То есть вы ,тупые и никчемные враги коммунистов ,превратившие Россию в сырьевой придаток и рынок сбыта чужой продукции ,травящие народ подделками под советские продукты ,еще и выставляете это за ваше достижение по сравнению с СССР ?
Владимир Eвтушенко
Абраша, а не такие ли, как ты, устроили 90-е?
Tatyana
А вы, тупые и злобные русофобы, считаете геноцид русского народа при коммунистах - достижением?
Адольф Пешков
Это не автор, а Едросовский пёс проснулся, когда почуял раздачу наградных сумм за фальсификации. Ты видно даже жене не можешь сказать, что у неё котлета подгорела, а лезешь своим пёсьим рылом в политику. Бреши и дальше, жрать то надо, а работать лень.
Walery
Автор статьи, а Вы сами то член партии или нег? Если нет вам какое дело до партийных проблем? Вы, автор, банальный штрейкбрехер и только - подрабатываете, да? Продажный тут именно Вы - Автор!!! По примеру бывших национальных союзных республик хотите пойти - там Компартии уже лет 15 как уничтожены, и очень даже жестоко..
Ирина
Все враги коммунистов ,захватившие республики СССР -злобные тоталитаристы ,люто ненавидящие инакомыслие .
Tatyana
Ирка, не тебе бы про инакомыслие верещать. При вас, злобных тварях, инакомыслящие или лес валили, или догнивали в братских могилах без имен и дат, или радостно ссались в психушках под галоперидолом.
Alexander Simonov
Сколько злобы в комментариях, а почему? Ответ прост: серьезных аргументов для опровержения мнения автора нет. Есть только звериная злоба и матерные оскорбления оппонента. Увы дорогие комментаторы, но для доказательства своей правоты этого мало. Задайте себе простой вопрос: почему Зюганов участвуя во всех выборных компаниях на протяжении тридцати лет клеймя на пропалую лживость официальных результатов тем не менее ни разу не инициировал пересчет голосов отданных ему лично и без боя соглашался под любым предлогом с этими "результатами"? Так было в 1996 на выборах президента (когда за Зюганова РЕАЛЬНО проголосовало как минимум не меньше чем за ЕБН) так было и во всех остальных выборных компаниях. Ответ прост как грабли: критиковать и обличать всегда проще (особенно когда уголовной ответственности за такую критику нет). А вот брать власть в свои руки -- это другое дело, тут придется отвечать за каждое действие и за бездействие, а за не верные действия (бездействие) можно и по башке получить как от народа, так и от политических противников. Так что позицию КПРФ и Зюганова лично очень хорошо озвучил кот из мультфильма про попугая Кешу: "Таити, Таити, нас и здесь не плохо кормят". А то, что вы, господа комментаторы, чем то не довольны, так при движении к "светлому будущему России" никто кормить не обещал.
Александр Клюянов
Зюганова, превратившего идею социализма в разновидность мелкобуржуазного конформизма, конечно, давно вывести из всех руководящих органов КПРФ. Но это условие возможно при активной позиции как минимум половины членов партии, способных инициировать внеочередной съезд для очищения партии от дискредитирующего её балласта и для выработки новой активной тактики и стратегии построения социализма.
Майер Арманов
Посыл правильный, но грубый. Зюганова нужно с почетом проводить на заслуженный отдых, Мавр сделал своё дело, Мавр должен удалиться, а не цепляться, как Путин за власть. Это стало бы хорошим примером для всех лидеров системной оппозиции. Все они засиделись и народ устал от них.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Зюганова можно гнать! Но ведь и партия его никому не нужна!Так что я и против Зюганова и против КПРФ. Они одинаково бесполезны. А может и вредны--ведь всех их "дел" мы не знаем.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Зюганова можно гнать! Но ведь и партия его никому не нужна!Так что я и против Зюганова и против КПРФ. Они одинаково бесполезны. А может и вредны--ведь всех их "дел" мы не знаем.
Хмуров Виктор
Да, а вот Единая Россия так полезна, так полезна.
Skitalez Zhevaj
Зюганову давно надо сидеть на пенсии, хватит мозги портить людям, вечно всем недовольный.

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