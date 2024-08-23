Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Сергей Сарматов Это повсеместно, что вы хотите, капиталиЗьм...

ВД Владимир Дробышевский "Потому что нельзя строить успешный бизнес на нищете своих работников. Это путь в никуда." так было в царской России накануне революции. И не помогли ни Дикие дивизии, ни казаки (ныне Росгвардия) ни офицерские батальоны, ни помощь интервентов. Всё катится туда же а не хотелось бы.