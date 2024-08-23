БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    В думе все решения по мигрантам застолбил за собой "некий" Затулин, а он к мигрантам очень благосклонен.РОССИЮ ОБРЕКАЮТ Н...
  • Евгений Саваровский
    Единоросы в думе с трудом законы по мигрантам проталкивают. Больше голосовать за них не буду.РОССИЮ ОБРЕКАЮТ Н...
  • Георгий Михалев
    Я уже писал выше, что скорее всего мэр раздает сертификаты на квартиры за откаты, барыгам.Награда за не наш...

Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Знаете, друзья, недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня крепко задуматься. Сижу я как-то в своей любимой кофейне, попиваю латте и слышу разговор за соседним столиком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Сарматов
Это повсеместно, что вы хотите, капиталиЗьм...
Ответить
14 час.
ВД
Владимир Дробышевский
&quot;Потому что нельзя строить успешный бизнес на нищете своих работников. Это путь в никуда.&quot; так было в царской России накануне революции. И не помогли ни Дикие дивизии, ни казаки (ныне Росгвардия) ни офицерские батальоны, ни помощь интервентов. Всё катится туда же а не хотелось бы.
Ответить
9 час.
Silver Kont
&quot;Сквалыга платит дважды, а то и трижды&quot;... Когда вместо специалистов нанимают черножопых &quot;списеалисов&quot;  с квалификацией &quot; ми видель как эта делять&quot;, то и результаты налицо, но зарплата черножопых ишаков на 30-40% меньше.... А им пофигу, они накосячили и смылись, с кого спрос....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх