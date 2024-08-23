Знаете, друзья, недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня крепко задуматься. Сижу я как-то в своей любимой кофейне, попиваю латте и слышу разговор за соседним столиком.
Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности
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Сергей Сарматов
Это повсеместно, что вы хотите, капиталиЗьм...
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14 час.
ВД
Владимир Дробышевский
"Потому что нельзя строить успешный бизнес на нищете своих работников. Это путь в никуда." так было в царской России накануне революции. И не помогли ни Дикие дивизии, ни казаки (ныне Росгвардия) ни офицерские батальоны, ни помощь интервентов. Всё катится туда же а не хотелось бы.
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9 час.
Silver Kont
"Сквалыга платит дважды, а то и трижды"... Когда вместо специалистов нанимают черножопых "списеалисов" с квалификацией " ми видель как эта делять", то и результаты налицо, но зарплата черножопых ишаков на 30-40% меньше.... А им пофигу, они накосячили и смылись, с кого спрос....
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2 час.
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