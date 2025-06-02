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Гуманитарная катастрофа в Киеве: Россия передала Украине 6000 тел ВСУшников и теперь их семьям придется платить за «возвращение»

Гуманитарная катастрофа в Киеве: Россия передала Украине 6000 тел ВСУшников и теперь их семьям придется платить за «возвращение»

В неожиданном порыве «межгосударственного сотрудничества» Россия великодушно передала Украине 6000 замороженных тел военнослужащих ВСУ.

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