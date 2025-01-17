Avia.pro - СМИ На улицах мегаполисов России стартовал странный и ужасающий флешмоб. Неизвестные в масках закидывают петарды в киоски, которыми управляют трудовые мигранты.
Новые русские уличные разбойники в масках: закидывают петарды в ларьки с гастарбайтерами, снимают на камеру
Комментарии
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дмитрий чагин
Скоро не петарды будут! Если правоохренители не хотят ограничивать беспредел чурок, люди сами возьмутся за бензин и топоры! Правильно парни делают!
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2 час.
Ирина52
Если власть завозит дикарей, убийц и насильников с целью уничтожения народа страны, народ имеет право на самооборону ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ. Хватит с них тех, кого УЖЕ зарезали как в 90-е, так и за последние годы в России. Не хотите исполнять законы уже принятые и принимать такие законы, что защищают коренное население от агрессии чужеземцев - получите ответку при помощи ОБЫЧАЕВ. На этом Русь стоит... Мы не рабыни замоташки...
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
А владельцы этих ларьков подсыпают мышиный помет в свою шаурму!
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41 мин.
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