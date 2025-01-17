Новые русские уличные разбойники в масках: закидывают петарды в ларьки с гастарбайтерами, снимают на камеру

Ирина52

Если власть завозит дикарей, убийц и насильников с целью уничтожения народа страны, народ имеет право на самооборону ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ. Хватит с них тех, кого УЖЕ зарезали как в 90-е, так и за последние годы в России. Не хотите исполнять законы уже принятые и принимать такие законы, что защищают коренное население от агрессии чужеземцев - получите ответку при помощи ОБЫЧАЕВ. На этом Русь стоит... Мы не рабыни замоташки...