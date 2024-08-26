Павлу Дурову продлили срок задержания во Франции

Судья продлил срок задержания Павлу Дурову, сообщили источники французских Le Figaro и La Provence. По их информации, максимальный срок содержания под стражей составляет 96 часов, после чего Дурова, который был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа, либо освободят, либо доставят в суд для предъявления обвинений.