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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Павлу Дурову продлили срок задержания во Франции

Судья продлил срок задержания Павлу Дурову, сообщили источники французских Le Figaro и La Provence. По их информации, максимальный срок содержания под стражей составляет 96 часов, после чего Дурова, который был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа, либо освободят, либо доставят в суд для предъявления обвинений.

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