Криптовалюта не для всех. Минфин предложил ограничить неквалифицированных инвесторов в покупке криптоактивов

Ведомство хочет установить для них предельную сумму для вложений в криптоактивы в 50 тысяч рублей. С чем связано такое ограничение и какие могут быть последствия?Криптовалюты — это опасно и их оборот нужно запретить, заявили в январе в Центробанке.