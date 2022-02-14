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Криптовалюта не для всех. Минфин предложил ограничить неквалифицированных инвесторов в покупке криптоактивов

Криптовалюта не для всех. Минфин предложил ограничить неквалифицированных инвесторов в покупке криптоактивов

Ведомство хочет установить для них предельную сумму для вложений в криптоактивы в 50 тысяч рублей. С чем связано такое ограничение и какие могут быть последствия?Криптовалюты — это опасно и их оборот нужно запретить, заявили в январе в Центробанке.

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