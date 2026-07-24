Разведка Японии устроила слежку за высокопоставленным сотрудником МИД

Сведения из взломанных данных компьютера японского дипломата Рюити Акахоры подтверждают, что японские спецслужбы вели слежку за заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще около десятком российских граждан.
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