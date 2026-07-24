Политика как он...
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Политика как она есть

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Разведка Японии устроила слежку за высокопоставленным сотрудником МИД

Разведка Японии устроила слежку за высокопоставленным сотрудником МИД

Сведения из взломанных данных компьютера японского дипломата Рюити Акахоры подтверждают, что японские спецслужбы вели слежку за заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще около десятком российских граждан.

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