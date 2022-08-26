В Самарской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений

Сотрудниками полиции установлен и задержан житель села Курумоч, 1974 года рождения, который находясь в лесном массиве Красноярского лесничества, самовольно совершил незаконную рубку деревьев породы сосна.
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