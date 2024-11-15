Объем производства плодово-ягодных культур в Ленобласти вырос почти на 40%

Посевные площади увеличили на 500 гектаров Хозяйства Ленинградской области в 2024 году собрали 17 тысяч тонн рапса, что на 30% больше, чем в предыдущем году, заявил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по агропромышленной и рыбоводческой промышленности Олег Малащенко.
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