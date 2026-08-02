Внук де Голля рассказал об особом значении визита деда в СССР

Внук бывшего президента Франции, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости рассказал о значении поездки Шарля де Голля в Советский Союз летом 1966 года.
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