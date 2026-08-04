📹❗️Центральное командование США продолжает информационное сопровождение малоуспешной операции по принуждению Ирана к соблюдению режима морской блокады.
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📹❗️Центральное командование США продолжает информационное сопровождение малоуспешной операции по принуждению Ирана к соблюдению режима морской блокады.