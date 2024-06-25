Новый тренд: идем в рабочие

Natalija Osminina

Поразительно- люди ЗАРАНЕЕ готовятся к тому, что случится. Ведь, Россия входит в новый мир, из однополярного-в многополярный, и в нем для большинства ныне неплохо усроившихся работы не будет от слова СОВСЕМ, их специальности будут не нужны.