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Новый тренд: идем в рабочие

Новый тренд: идем в рабочие

(и это очень радует, наконец то наше общество очнулось от западного морока о непрестижности рабочих специальностей) ================================================= Россияне стали задумываться о переходе на рабочие специальности.

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Комментарии
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Vasily Golov
Список колледжей Москвы на токаря.https://msk.postupi.online/professiya/tokar/ssuzy/?ysclid=lxuhwf5mx0345934288
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msk postupi
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VG
Vasily Golov
Образовательный комплекс Юго-Запад -техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; операционная деятельность в логистике и еще 16 направлений.   5 ссузов1 программа Фрезеровщик.  5 ссузов1 программа Шлифовщик
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Natalija Osminina
Поразительно- люди ЗАРАНЕЕ готовятся к тому, что случится. Ведь, Россия входит в новый мир, из однополярного-в многополярный,  и в нем для большинства ныне неплохо усроившихся  работы не будет от слова СОВСЕМ, их специальности будут не нужны.
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