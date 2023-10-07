В Москве стартует Всероссийский форум иллюстрации

В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) 7 октября откроется Всероссийский форум иллюстрации, где представят широкий диапазон отечественных достижений в области книжной графики и дизайна, сообщили в пресс-службе учреждения.
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