За последние полвека на финансовых рынках сложилась удивительная традиция: время от времени журналисты и ученые стравливают профессиональных аналитиков с хомяками, золотыми рыбками, астрологами и обычным метанием дротиков.
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- Не хлебом единым....
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