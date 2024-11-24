Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В МИД РФ объяснили, что будет считаться вступлением НАТО в войну против РФ

В МИД РФ объяснили, что будет считаться вступлением НАТО в войну против РФ

(мы долго молча отступали, отступим и сейчас?) ============================================ Официальным объявлением войны России Североатлантическим альянсом в Москве будут считать ввод сухопутного контингента НАТО на Украину.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Т.е. если западные партнёры по нашим войскам с моря херачить будут, или с воздуха (как это делают турецкие друзья Кремля) - эт всё нормально?
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