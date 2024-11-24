В МИД РФ объяснили, что будет считаться вступлением НАТО в войну против РФ

(мы долго молча отступали, отступим и сейчас?) ============================================ Официальным объявлением войны России Североатлантическим альянсом в Москве будут считать ввод сухопутного контингента НАТО на Украину.
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