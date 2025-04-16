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Награждены хафизы

Награждены хафизы

Крымское Духовное управление мусульман в торжественной обстановке вручит дипломы хафизам. Дипломы хафизов – знающих Коран наизусть на арабском языке в оригинале – получат выпускники Азовского медресе исламских наук имени имама Матуриди.

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