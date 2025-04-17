Марс, 16 апреля 2025 года, 20:15

Оборудование: - Телескоп Celestron NexStar 8 SE (оптическая труба) - Кронштейн Celestron CG-4 - Блок линз Барлоу 2x -ZWO ADC Корректор атмосферной дисперсии -Инфракрасный отсекающий фильтр Svbony - Астрономическая камера ZWO 715MC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии