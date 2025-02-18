Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака

Звездные пары раскрыли секреты счастливого брака. Кто главный в семье Иосифа Пригожина и Валерии? С помощью чего поддерживают страсть Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков? Как проводят романтические вечера Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова? И почему Дмитрий Дибров перестал ревновать молодую жену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».