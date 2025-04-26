Андрей Деркач: Проект «Украина» провалился. Пора вводить санкции

Какие скрытые мотивы стояли за созданием антикоррупционных органов в Украине десять лет назад? Как коррупция среди руководителей антикоррупционных организаций отражает состояние власти в стране? Что привело к превращению Украины в «фейлстейт» и какой урок это может дать будущим реформам? В информационную суету бурной дипломатической недели незаметно для широкой общественности прошёл юбилей создания антикоррупционных органов в Украине — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).