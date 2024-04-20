«Золотого льва» в Венеции получила Австралия

Лучшим на Венецианской биеннале стал проект «Родные и близкие» Арчи Мура, который восстановил свою родословную за 2400 поколений Сегодня, 20 апреля, официально открывается 60-я Венецианская биеннале, которая продлится до ноября.
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