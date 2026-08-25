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Быстрее Усейна Болта (и любого другого человека): робот пробежал стометровку за 8,86 секунды

Быстрее Усейна Болта (и любого другого человека): робот пробежал стометровку за 8,86 секунды

Это разработка Пекинского инновационного центра человекоподобной робототехники Человекоподобный робот Tiangong установил новый рекорд соревнований в беге на 100 метров: он преодолел дистанцию за 8,86 секунды.

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