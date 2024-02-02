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Новое мышление: чем опасна попытка реванша контрнаступа ВСУ

Новое мышление: чем опасна попытка реванша контрнаступа ВСУ

Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что ВСУ после завершения контрнаступления ВС РФ могут перейти в контрнаступ-2, вызвало очередной приступ веселья у нашей ура-патриотической общественности.

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