Как экологическая катастрофа подарила Нидерландам фантастический курорт

Винкевенские озера, расположенные в провинции Утрехт в Нидерландах, не спутать с другими озерами. Эти водоемы с высоты птичьего полета похожи на странное полосатое одеяло.
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