В Киргизии задержан подозреваемый в подготовке теракта в одной из стран СНГ

В Киргизии силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одной из стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский госкомитет национальной безопасности.
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