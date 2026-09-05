В Госдуме жестко раскритиковали отзыв ISU нейтрального статуса Валиевой

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев резко раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) после отзыва нейтрального статуса российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым