«Забыли убрать причиндалы»: Захарова высмеяла необычную передачку Макрона и Мерца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы.
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