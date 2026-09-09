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Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в Николаевской области и Киеве

Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в Николаевской области и Киеве

Ночью 9 сентября Вооруженные силы России продолжили серию групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам, судам и логистической инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.

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