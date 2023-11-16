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Грант президента помог музею Тукая открыть выставку об искусстве кожаной мозаики

Грант президента помог музею Тукая открыть выставку об искусстве кожаной мозаики

Это вид мозаики входит в число старинных и уникальных промыслов татарского народа.фото: Минкультуры Татарстана--> В государственном литературно-мемориальном музее татарского народного поэта Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана открылась выставка «Искусство кожаной мозаики».

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