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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев опередил Буше на 24 балла в номинации на приз самому ценному игроку сезона КХЛ. Один голос получил Сизов из «Торпедо», не игравший с января

Нападающий «Динамо» получил приз «Золотая клюшка» как самый ценный хоккеист сезона КХЛ. Лига опубликовала результаты голосования.

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