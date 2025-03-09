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Снукерист.ру

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Мировое Гран-при: Нил Робертсон лидирует в финале после первой сессии

Мировое Гран-при: Нил Робертсон лидирует в финале после первой сессии

Мельбурнский снукерист Нил Робертсон шокировал Стюарта Бинхэма, обыгрывая его со счетом 8-0 в первой сессии финала Мирового Гран-при 2025 в Гонконге, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - финал Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций Голосования по турниру Нил Робертсон оказался на пороге триумфа, лидируя со счетом 8-0 над Стюарт Бинхэмом после первой сессии финала в Гонконге.

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