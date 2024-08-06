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Регионы России

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Украина готовила покушения на Президента России и министра обороны во время их пребывания в Санкт-Петербурге

Украина готовила покушения на Президента России и министра обороны во время их пребывания в Санкт-Петербурге

Украина планировала покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их визита в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота.

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