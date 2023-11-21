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Ламело Болл и Майлз Бриджес – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Ламело Болл и Майлз Бриджес – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня. Первые места в Топ-10 достались игрокам «Шарлотт» Ламело Боллу и Майлзу Бриджесу.

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