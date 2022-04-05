"Разнесли все в клочья": что сейчас творится в центре Владивостока, волнуются люди

Жителей Владивостока волнует проблема, которая сейчас образовалась в центре города. В Telegram — канале svodka_25 (12+) люди рассказали, что на набережной Спортивной гавани неизвестные серьезно повредили часть фасада трамплинов для катания на велосипедах и скейтбордах.
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