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"Разнесли все в клочья": что сейчас творится в центре Владивостока, волнуются люди

"Разнесли все в клочья": что сейчас творится в центре Владивостока, волнуются люди

Жителей Владивостока волнует проблема, которая сейчас образовалась в центре города. В Telegram — канале svodka_25 (12+) люди рассказали, что на набережной Спортивной гавани неизвестные серьезно повредили часть фасада трамплинов для катания на велосипедах и скейтбордах.

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