Trump signed the Graham Act*

US President Donald Trump signed a law on the introduction of possible new sanctions against Russia, the White House said; the measures themselves will not take effect automatically — they can only be introduced by the American leader at his discretion.
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