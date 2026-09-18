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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Trump signed the Graham Act*

Trump signed the Graham Act*

US President Donald Trump signed a law on the introduction of possible new sanctions against Russia, the White House said; the measures themselves will not take effect automatically — they can only be introduced by the American leader at his discretion.

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