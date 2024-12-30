Экономика США росла вопреки действий ФРС и избирательной драмы

Вопреки прогнозам замедления, экономика США в 2024 году снова преподнесла сюрприз. Несмотря на неопределенность вокруг выборов, повышения процентных ставок и охлаждения рынка труда, рост экономики оставался стабильным.
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