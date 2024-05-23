Бронзовые! «Астраханочка» вырвала и вторую победу в раунде за третье место

Для этого волжанкам пришлось в Новороссийске биться не два тайма, а четыре. Сегодня в Новоросссийске в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов женской Суперлиги состоялся второй матч раунда за 3-е место между «Черноморочкой» и «Астраханочкой».